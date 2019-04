Artigianato: domani in veneto sara il welfare day (2)

(AdnKronos) – “Senza mai mettere in discussione – precisano – la centralita dello Stato in tema di sanita e previdenza ma esaltando complementarieta e sussidiarieta grazie ad un sistema mutualistico che ha saputo adattarsi e aggiornarsi rispetto al mutare delle esigenze. Per questo -oggi- chiediamo allo Stato di riconoscere il nostro valore prevedendo la detassazione di tutte le nostre prestazioni come, ad esempio, quelle di sussidio alla maternita o scolastico per i figli oggi escluse ‘.

‘Abbiamo distribuito 49 milioni di euro negli ultimi tre anni, 44mila 750 euro al giorno con uno sforzo organizzativo e logistico straordinario che ci pone al vertice per efficacia a livello nazionale – ricordano le Parti Sociali costituenti- ma non abbiamo scopo di lucro, anzi siamo un esempio virtuoso a livello nazionale sia per tipologia di prestazioni che per efficienza della macchina di gestione senza pero rinunciare ad una distribuzione capillare dei nostri sportelli che vicini a quota 200 sono davvero in ogni angolo della nostra regione. Abbiamo un modello che coniuga la ricchezza delle prestazioni con l’efficienza, l’efficacia del servizio con la giusta dimensione senza dimenticare la costante esigenza di migliorare e potenziare il servizio che devono essere sempre piu vicini a imprese e lavoratori ‘.

(Adnkronos)