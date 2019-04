“ArticolARSi al MUSEO” per i visitatori di Palazzo Zuckermann

Palazzo Zuckermann, sede delle collezioni di arti applicate e decorative e delle raccolte numismatiche dei Musei Civici di Padova, venerdi 12 e sabato 13 aprile ospitera’ “ArticolARSi al MUSEO”, iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Restare in salute e’ un’arte applicata: gli appuntamenti sono un invito a far incontrare le arti del corpo con le arti applicate del Museo, per non dimenticare che la salute, come le altre arti, da’ frutto solo se viene praticata.

Ai visitatori, una decina per turno, verra’ proposta una pratica di stretQIngereg;, con il suo ideatore Mauro Massaro.

L’iniziativa, a cura dello stesso Massaro ed Eleonora Fantinel psicologa dell’associazione Zoe’, si svolgera’ sabato 13 a partire dalle ore 11:00 nel giardino di Palazzo Zuckermann, secondo le seguenti fasce orarie: 11:00, 12:30, 14:30, 16:00 e 17:30 (la durata degli esercizi e’ di 20-30 minuti e si raccomanda un abbigliamento comodo).

La presentazione si terra’ venerdi 12 aprile (17:30-18:45).

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgera’ a Palazzo Nalin, in via Marsala, 49.

I prossimi appuntamenti saranno sabato 4 e domenica 5 maggio.

La cultura rappresenta un importante fattore di stimolo per una vita sana ed e’ essa stessa fonte di benessere psico-fisico.

I musei contribuiscono ad apportare un miglioramento dello stile di vita, innescando tutta una serie di meccanismi che favoriscono il benessere. Infatti la salute va intesa come uno stato che coinvolge non solo il corpo, ma anche la mente e lo spirito.

Palazzo Zuckermann e’ stato scelto come il luogo adatto per potenziare l’efficacia dell’attivita’ motoria proposta per “fare salute”: lo stretQingereg;.

Si tratta di un’antica pratica per il benessere della medicina tradizionale cinese, quale il Qiqong, rivista dal suo ideatore, Mauro Massaro, alla luce delle piu’ attuali conoscenze della scienza del movimento, lo stretching. Un’esperienza di benessere che diventa estetica ed etica nel contempo.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

