Vinitaly: zaia, ‘colline del prosecco, e l’anno dell’unesco’

Verona, – "Questo e l'anno dell'Unesco, appuntamento a luglio a Baku dove contiamo di consegnare a un'area naturalistica straordinaria come le Colline del Prosecco il titolo di Patrimonio dell'Umanita Unesco. Lo meritano territori unici, la loro storia, i loro abitanti e i produttori rispettosi dell'ambiente e votati alla qualita". Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia intervenendo, oggi al Vinitaly alla presentazione dei risultati dell'annata 2018 del Valdobbiadene Prosecco Docg, tenutasi allo stand del Veneto.

“Sono i 50 anni della denominazione – ha ricordato il Governatore – e il riconoscimento di Patrimonio dell’Unesco lo dedicheremo ai tantissimi che, decenni addietro, si spaccarono la schiena per creare, salita dopo salita, usando solo le mani e pochi attrezzi, il gioiello che sono oggi queste colline. Molti di loro non ci sono piu, e non hanno potuto godere della fama e del successo economico di Prosecco, ma senza di loro tutto cio non sarebbe esistito”.

Il Presidente della Regione ha tenuto a ricordare che “ancora oggi e cosi. Su questi pendii non si va con i macchinari, ma con le proprie gambe e le proprie mani, raccogliendo senza indugi la sfida del paesaggio e della sostenibilita”.

