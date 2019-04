Vinitaly: su nuova pac 2020-27 regioni protagoniste (2)

(AdnKronos) – Quanto alla viticoltura, primato dell’agricoltura veneta e fiore all’occhiello del ‘made in Italy’, l’assessore veneto ha costruito un’ampia convergenza tra Regioni per chiedere il riconoscimento, nei prossimi regolamenti che normano gli oltre 400 vini italiani a denominazione d’origine, della possibilita di utilizzare negli uvaggi quote percentuali provenienti da vitigni ibridi resistenti.

‘Il futuro della viticoltura sta nella competitivita aziendale e nella sostenibilita ambientale – afferma l’assessore – Credo quindi che sia interesse di tutti, e non solo dei viticoltori, coniugare ottime rese con il rispetto dell’ambiente e della salute, abbattendo il piu possibile il ricorso a fitofarmaci di origine chimica. Le sperimentazioni in atto nella diverse regioni, sotto la guida qualificata di ricercatori ed enotecnici, stanno offrendo risultati interessanti in termini di resistenza ai parassiti e alle patologie della vite, nonche di adattamento ai cambiamenti climatici. Ora il prossimo step dovra essere quello di allineare il sistema delle regole per le DO alle innovazioni economiche e ambientali in atto nel mondo della viticoltura ‘.

