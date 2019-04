Vinitaly: le bottiglie della vendemmia sociale per i pazienti oncologici

Verona, 9 apr. Verona, 9 apr. (AdnKronos) – Brindisi e solidarieta al Vinitaly, nello stand della Regione Veneto, con le bottiglie della prima vendemmia sociale realizzata per la Fondazione Altre Parole Onlus di Cittadella, che da anni si occupa di umanizzare le cure oncologiche e di coinvolgere i pazienti in esperienze e percorsi di vita, amicizia e condivisione sociale. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia insieme agli assessori all’agricoltura Giuseppe Pan e alla sanita e sociale Manuela Lanzarin hanno reso merito all’esperienza di condivisione sociale, patrocinata dall’Ulss 2 Marca Trevigiana, stappando una bottiglia del bianco frizzante vendemmiato a settembre dagli ospiti di Altre Parole Onlus nella Tenuta Amadio di Monfumo (Treviso) e nella cantina Antonio Facchin Wines di San Polo di Piave (Treviso).

La bottiglie della prima ‘vendemmia social-e’, contrassegnate dal logo del grappolo d’uva, sono in vendita nelle due aziende vitivinicole, nei reparti di oncologia degli ospedali dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e in quello dell’ospedale di Camposampiero (Ulss 6 Euganea). Il ricavato va alla Fondazione Altre parole Onlus di Cittadella, guidata dal medico oncologo Fernando Gaion, che ha per obiettivo l’umanizzazione delle cure e il superamento dell’isolamento che spesso accompagna la difficile lotta di pazienti e familiari contro il dolore e la malattia.

