Verona: sindaco minerbe, ‘ci faremo carico di aiutare famiglia della bambina’

Minerbe (Vr), 9 apr. (AdnKronos) – “Come amministrazione abbiamo gia deciso di aiutare la famiglia, e la bambina, in particolare dando un contributo per coprire il costo della mensa. Avevamo cercato, nel silenzio del nostro lavoro, di risolvere il problema e ci eravamo riusciti”. Lo assicura il sindaco di Minerbe, Andrea Girardi, annunciando quindi la soluzione positiva della vicenda della bambina costretta a ‘tonno e cracker’ perche i suoi genitori non pagavano il costo della mensa scolastica.

“Abbiamo ricevuto tantissime offerte di aiuto da parte di cittadini italiani e anche di un calciatore famoso, (Antonio Candreva ndr) li ringraziamo tutti, il problema comunque, voglio assicurare, e gia stato risolto, se comunque vogliono contribuire, cercheremo di trovare una soluzione, anche perche il calciatore in particolare si e dimostrato molto sensibile anche ai problemi degli altri bambini (sarebbero una trentina i casi simili ndr), della nostra comunita”, spiega il primo cittadino di Minerbe.

(Adnkronos)