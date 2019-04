“Un pizzico di…”: Festa diocesana delle Palme 2019

Ragazzi, genitori, educatori e accompagnatori del percorso di Iniziazione cristiana sono invitati alla Festa delle Palme che si terrà nel pomeriggio di domenica 14 aprile in piazza delle Erbe a Padova. Come ogni anno sono attesi migliaia di ragazzi da tutte le parti della diocesi per festeggiare le Palme insieme al vescovo Claudio. Lo slogan di quest’anno è “Un pizzico di…”.

Durante la festa, ognuno è invitato a riscoprire i “gusti” e i “sapori” che caratterizzano la propria vita e che si manifestano nei gesti della quotidianità, soprattutto in famiglia.

Il segno distintivo di quest’anno è un CupCake che ogni ragazzo costruirà e appenderà al rametto d’ulivo trasformando così piazza delle Erbe in un grande vassoio invitante di cupcakes.

La festa ha inizio alle ore 15 in piazza delle Erbe (il ritrovo è alle 14.30). Alle 15.30 è atteso il vescovo Claudio. A seguire, alle 16, la processione per le vie della città. La fine della festa è prevista per le 17. In caso di pioggia si svolge unicamente in Cattedrale.

È richiesto un contributo di 2 euro di partecipazione.

La Festa delle Palme è realizzata dall’Azione Cattolica di Padova in collaborazione con la diocesi.

(Diocesi di Padova)