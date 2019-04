Street Art by Corepla al Fuorisalone

Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Una casetta rifugio in plastica riciclata trasformata in opera d’arte contemporanea. Costruita con i rifiuti in plastica provenienti dal fiume Po e realizzata da Corepla (consorzio riciclo plastica), Ong Waste Free Oceans (Wfo) e Protomax Plastics per il progetto sperimentale ‘Il Po d’AMare‘, la casetta sara’ esposta in via Solferino davanti alla storica sede del Corriere della Sera durante la Milano Design Week, dal 9 al 14 aprile.

Lungo tutta la settimana della kermesse milanese del design, i visitatori avranno l’opportunita’ di vedere Atomo e Teatro, street artist milanesi, cimentarsi live nella decorazione degli interni della struttura, che verranno dipinti con arredi iconici della storia del design italiano utilizzando la tecnica trompe l’oeil, mentre all’esterno verranno riprodotti giardini ed esterni classici.

“La casetta rifugio e’ stata realizzata con la plastica raccolta nel Po in occasione della sperimentazione durata 4 mesi, dell’innovativo progetto ‘Il Po d’AMare’ ideato in collaborazione con Castalia e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – ricorda Antonello Ciotti presidente Corepla – Sarei felice di regalare la casetta, trasformata in opera d’arte, utilizzabile come struttura ludica e ricreativa, ad un istituto scolastico o ospedaliero affinche’ i bimbi possano giocarci e crescere nella consapevolezza alla tutela dell’ambiente. Invito le strutture interessate a mettersi in contatto con noi scrivendo a [email protected]”.

“Gropius sottolineava ‘Se dovessimo rifiutare del tutto il mondo che ci circonda, allora la sola soluzione resterebbe l’isola romantica. Ma se invece vogliamo rimanere in questo mondo, allora le forme delle nostre creazioni assumeranno ancor di piu’ il suo ritmo’ e dunque – dice lo street artist Atomo Tinelli – sono felice di trasformare questa ‘piccola casa’ in uno spazio d’arte contemporanea con un’anima solidale”.

(Adnkronos)