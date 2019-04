Sonnedix acquisisce tre impianti fotovoltaici

RaffaelliSegreti Studio Legale e Adacta hanno assistito le parti nell’operazione.

il Gruppo Sonnedix, primario produttore internazionale di energia solare, è stato affiancato da RaffaelliSegreti Studio Legale nell’acquisizione di due impianti fotovoltaici situati in Puglia ed Emilia Romagna, per una potenza complessiva di circa 2 MW, e nell’acquisizione di un ulteriore impianto fotovoltaico in Sicilia.

RaffaelliSegreti ha fornito assistenza con un team guidato dai name partners Andrea Raffaelli e Domenico Segreti.

I venditori sono stati assistiti da Tommaso Vio e Riccardo Carraro di Adacta.

