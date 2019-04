Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 11/04/2019

Inizio: 11:00 – Fine: 11:00

Luogo

Sala della Gran Guardia

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento: 049 8204528

Email: [email protected]

Sito web:

Tipologia:

Giovedì 11 aprile 2019, alle ore 11, viene inaugurata la Mostra “Punzecchiarte. Il magico mondo dei teatrini”.

In mostra saranno esposti circa una trentina di quadri ed installazioni create in forma collettiva ed individuale, realizzate da persone anche con grave e gravissima disabilità che frequentano il Centro Diurno, opere che dimostrano la capacità di andare al di là del proprio limite, attraverso l’arte e il lavoro. Il progetto è coordinato da Maria Pia Peserico.

Il Centro Diurno S. Rosa della Fondazione I.R.P.E.A di Padova pone particolare attenzione alla dimensione artistica e alle capacità espressive delle persone con differenti abilità, ritenendo che la cultura e l’arte siano dei mezzi privilegiati per l’inclusione sociale.

Nell’ambito di questo progetto vengono proposti laboratori creativi e artigianali per persone con abilità differenti, ponendo al centro la persona, il suo potenziale creativo e manuale al fine di produrre opere di contenuto artistico.

Nel laboratorio Punzecchiarte, sotto la guida degli operatori, i partecipanti si sono confrontati con la tecnica del punzecchio, il disegno, la pittura e il ritaglio di stoffe, utilizzando materiali diversi anche di riciclo, trasformando i limiti fisici personali in stimoli creativi.

La mostra sarà aperta fino al 5 maggio 2019.

Orario: da martedì a domenica, ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00; chiuso il 1° maggio.

Ingresso libero

(CSV di Padova)