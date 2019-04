Molestie: cgil, in veneto vittime 9 lavoratrici su 100 in fabbrica e ufficio (2)

(AdnKronos) – Come prevenire, contrastare, gestire situazioni di questo tipo? Ne parlera la Fisac Cgil (sindacato banche e assicurazioni) con esperti ed analisti del fenomeno in un incontro ‘molestie sul lavoro #8230; e li chiamano complimenti ‘ in programma per il 10 aprile a Treviso (hotel Maggior Consiglio) con inizio alle ore 14,30. L’iniziativa, organizzata da Donne Fisac Cgil nazionale con la collaborazione della Fisac del Veneto, si aprira con una presentazione a cura dell’Esecutivo Donne Nazionale Fisac cui seguira una tavola rotonda con Marta Capuzzo (consulta giuridica Cgil), Mercedes Landolfi (Fillea Cgil nazionale), Cinzia Ongaro (Fisac Cgil nazionale), Paola Polo (psicologa del lavoro), Linda Laura Sabbadini (Istat). Conclusioni di Giuliano Calcagni, segretario generale Fisac Cgil.

Al proprio attivo il sindacato dei bancari vanta una ‘dichiarazione congiunta in merito alla violenza e alle molestie di genere ‘ siglata il 12 febbraio con ABI (l’Associazione Bancaria) che sara assunto come parte integrante nel prossimo contratto nazionale di lavoro. Si tratta di un primo importante strumento, utile a costruire una consapevolezza del fenomeno, a partire dalla definizione di cosa e molestia e prevedendo percorsi (formativi e informativi) di prevenzione oltre ad azioni di sostegno alle vittime.

Molto altro vi e ancora da fare ed alto deve rimanere l’impegno costante del sindacato in tutti i luoghi di lavoro per far crescere la cultura ed il rispetto di genere. Una particolare attenzione e rivolta al mondo delle assicurazioni (soprattutto negli appalti assicurativi) dove la ricattabilita delle lavoratrici e piu elevata e minori sono le capacita di difesa.

