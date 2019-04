l’arbitro di serie A Daniele Chiffi riceve il riconoscimento di Padovano eccellente

Il governatore dell’Ordine dei Padovani Eccellenti Gaetano Rampin e il Sindaco di Padova, alla presenza dell’assessore allo sport e del presidente del Coni Veneto Gianfranco Bardelle, hanno consegnato questa mattina in Sala Giunta di Palazzo Moroni, il diploma di Padovano eccellente a Daniele Chiffi, arbitro della sezione Aia di Padova.

Chiffi non aveva potuto ritirare il riconoscimento in occasione della cerimonia al Bo lo scorso 15 marzo in quanto impegnato a Coverciano.

La motivazione del riconoscimento recita: “Ingegnere gestionale di professione e’ arbitro effettivo dal 2002. Ha esordito in Serie A nel 2014 e nel 2018 ha raggiunto dopo una serrata carriera iniziata dalla provincia di Padova e sviluppata a livello nazionale ed europeo, la posizione di primo arbitro, a quasi vent’anni dal ritiro del collega padovano Roberto Bettin. Ad oggi e’ l’unico rappresentante del movimento arbitrale padovano ad alti livelli. E’ stato promosso nella Can-A, organo tecnico dell’Aia in cui figurano i ventuno direttori di gara della massima serie e rappresenta un modello positivo per la sua costante crescita e per il suo impegno. Tra i riconoscimenti conseguiti, si ricordano il Premio Oltre l’ostacolo – sportivo veneto 2018, il Premio Italian Sport Awards – Miglior arbitro dell’anno calcio Serie B 2018 e il Gran Gala’ del Calcio Triveneto – Miglior arbitro del Triveneto, conseguito nel 2014 e nel 2016”.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190409/comunicato-stampa-larbitro-di-serie-daniele-chiffi-riceve-il-riconoscimento-di