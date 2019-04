Genitori…oggi

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 09/04/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 21:00

Luogo

Centro Civico Fabio Presca

Nome dell’Associazione: Comune Selvazzano Dentro

Recapito telefonico per l’evento: 049.8733921

Email: [email protected]

Sito web:

Tipologia:

Martedì 9 aprile 2019 alle ore 21.00 al Centro Civico “Fabio Presca” in via C. Colombo a San Domenico si terrà la prima conferenza rivolta a genitori con figli che frequentano le scuole primarie dal titolo “Concediamo ai nostri figli il piacere di annoiarsi un po’: come sopravvivere ai ritmi frenetici dei nostri tempi” tenuta dal formatore Stefano Zoletto.

Per il decimo anno consecutivo torna la proposta formativa per i genitori di Selvazzano Dentro e per tutte le persone che hanno a cuore la crescita dei ragazzi di oggi Cittadini di domani. La formazione è stata co-progettata in collaborazione con i Comitati genitori degli Istituti comprensivi n. 1 e 2 di Selvazzano Dentro, è il frutto dei suggerimenti che hanno raccolto dalle mamme e papà del Comune. Sono in programma sette conferenze tenute da persone esperte che vi aiuteranno a superare i problemi quotidiani di educazione dei vostri figli.

FORMAZIONE RIVOLTA A GENITORI CON FIGLI DAI 6 AGLI 11 ANNI (che frequentano le scuole primarie)

PROGRAMMA

Martedì 9 aprile 2019 h. 21.00

CONCEDIAMO AI NOSTRI FIGLI IL PIACERE DI ANNOIARSI UN PO’:

come sopravvivere ai ritmi frenetici dei nostri tempi

Formatore: Stefano Zoletto

Martedì 30 aprile 2019 h. 21.00

IO RIESCO PERCHÈ SONO BRAVO: bellezza e unicità dei nostri figli, esercizi in famiglia per aumentare l’autostima del bambino

Formatore: Federica Dessolis

Martedì 14 maggio 2019 h. 21.00

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ: strumenti di formazione per genitori imbranati e figli svegli

Formatore: Fabio Allegrini

Martedì 28 maggio 2019 h. 21.00

FILOSOFIA DELLA NONVIOLENZA: stili di vita per crescere un pacifista che sappia difendersi

Formatore: Adele Trocino

(CSV di Padova)