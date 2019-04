Elena mori’ sull’Ostiense, l’appello della mamma

Roma



La donna, madre della ragazza deceduta a causa di una caduta dalla moto, cerca la testimone che soccorse per prima la ragazza: “E’ una donna, un’infermiera”



Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “Cerco la testimone che ha soccorso mia figlia subito dopo la caduta alle ore 10.40 del 6 maggio 2018 in via Ostiense a Roma. Alle indagini del PM manca un testimone che gli inquirenti non sono riusciti a trovare. Si tratta di una donna, una infermiera che si e’ fermata ed e’ stata tra i primi a dare soccorso a mia figlia”. Lo dice a ‘Chi l’ha visto’ Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, la ragazza morta lo scorso anno a causa di una caduta dalla moto.

“Il punto preciso dove Elena e’ caduta e’ di fronte a Cineland, sulla via Ostiense in direzione Roma. Cerco questa donna non solo perche’ manca all’appello dei testimoni ma anche per ringraziarla del suo grande cuore. Non e’ accettabile morire cosi’ – prosegue Graziella – Mia figlia a 26 anni ha perso la vita forse per colpa delle radici che hanno gonfiato l’asfalto stradale”. “La mia battaglia – conclude – ora vuole evitare che altri genitori debbano subire questo. Dopo 20 anni la Commissione europea ha approvato il decreto sulla sicurezza stradale riguardante le barriere salvavita per i motociclisti e Roma e’ la prima citta’ d’Italia a farlo suo con una direttiva”.

