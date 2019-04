Dhl lancia ‘Breath Clean’ per rilevare la qualita’ dell’aria

Milano, 9 apr. (AdnKronos) – E’ stato presentato oggi a Milano il progetto Breath Clean, il sistema per la rilevazione della qualita’ dell’aria sviluppato da DHL Express Italy insieme con la startup italiana Sense Square. Il progetto pilota sara’ avviato a Milano. Su 50 veicoli della flotta DHL, che ogni giorno attraversano la citta’ per le consegne, sono stati installati dei sensori che fungono da vere stazioni mobili di monitoraggio, ciascuna in grado di fare un rilevamento ogni 5 minuti. Il sistema acquisisce informazioni dettagliate sui livelli di concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria (PM 1, PM 2.5, PM 10, NO2, VOC).

“Oltre che ai cittadini e all’azienda, i dati raccolti con Breath Clean saranno utili alle amministrazioni comunali — ha spiegato Nazzarena Franco , CEO di DHL Express Italy, durante il panel inserito in BluE, il format sulla mobilita’ elettrica patrocinato dal Comune di Milano — che cosi’ potranno adottare delle soluzioni per frenare l’inquinamento non piu’ globali, sull’intero territorio, ma localizzate, capillari, perche’ i sensori sono in grado di monitorare i dati di aree molto piccole – .

Questi dati, interpretati e integrati con altre rilevazioni ottenute da postazioni fisse, saranno in grado di fornire al Comune di Milano un quadro piu’ completo e dettagliato della qualita’ dell’aria in citta’.

‘Breath Clean permettera’ al cittadino di sapere se quella strada che percorre tutte la mattine per andare al lavoro o accompagnare il bambino all’asilo e’ inquinata o no — ha spiegato Marco Granelli, assessore alla Mobilita’ e Ambiente del Comune di Milano — e cosi’ acquisire maggiore consapevolezza sul fatto che anche lui, ognuno di noi puo’ contribuire a migliorare la qualita’ dell’aria, usando la bici, il trasporto pubblico o i mezzi elettrici invece di un mezzo inquinante – . La durata della sperimentazione del progetto Breath Clean e’ di due anni.

