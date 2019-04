Conferenza stampa: cerimonia di consegna del diploma di Padovano eccellente all’arbitro Chiffi

Il Governatore dell’Ordine dei Padovani eccellenti Gaetano Rampin e il sindaco di Padova Sergio Giordani, consegnano domani, 9 aprile, alle ore 12:00 in sala Giunta di Palazzo Moroni, il diploma di Padovano eccellente a Daniele Chiffi, arbitro della sezione Aia di Padova, che per motivi di lavoro non aveva potuto ritirare il riconoscimento in occasione della cerimonia al Bo lo scorso 15 marzo.

I giornalisti sono invitati

martedi 9 aprile alle 12:00

Sala Giunta – PALAZZO MORONI

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190409/conferenza-stampa-cerimonia-di-consegna-del-diploma-di-padovano-eccellente