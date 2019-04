Conferenza GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee)

Sto caricando la mappa ….

Data – 12/04/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 23:00

Centro V. Bachelet

Nome dell’Associazione: GIROS

Recapito telefonico per l’evento: 3476508077

Email: [email protected]

Sito web: www.giros.it

Gianfranco Salvato ci parlerà di: “Sesso ed evoluzione: dalla simbiosi al parassitismo”.

La conferenza organizzata dal Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee si terrà Venerdì 12 aprile – alle ore 21,00 a Battaglia Terme nella sala Bachelet in via Manzoni 19.

(CSV di Padova)