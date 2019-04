Axa presenta ‘Property All Inclusive’

Milano, 9 apr. (AdnKronos) – Nuovi servizi immediati per i clienti e riflessioni su come si conciliano vita privata e lavorativa, questi i temi trattati da Axa Italia durante la Milano Design Week all’interno di Playful Living’, una casa pensata per le famiglie contemporanee, situata a Milano in Via Tortona. All’interno di questa abitazione ideata a misura di famiglie, gli oggetti, i materiali, le luci e le soluzioni d’arredo trasformano i gesti della vita quotidiana in un gioco condiviso tra adulti e bambini. In questo contesto Axa ha organizzato due importanti appuntamenti di discussione dove i protagonisti sono stati il design, gli arredi e la tecnologia che permettono sempre di piu’ di vivere gli spazi della casa anziche’ semplicemente abitarli.

‘Siamo contenti di essere qui al Playful Living – ha spiegato Alessandro Vanoni head of comunication di Axa- Oggi vediamo che cambiano le abitudini e i modi di vivere delle persone, di conseguenza cambia anche l’assicurazione ed e’ interessante essere qui in mezzo a questo dinamismo per cercare di cogliere quali siano gli elementi che possano differenziarci ora e nel futuro in termini di proposizioni di valore. Nei due talk di oggi ci siamo focalizzati, con una serie di ospiti interni ed esterni, da un lato su come si protegge meglio una casa che cambia adattandosi a stili di vita diversi, nuove generazioni e quindi come cambia l’assicurazione in termini di servizi, mentre dall’altro lato ci confrontiamo sul futuro e su come si evolve il modo di vivere il lavoro parlando con i genitori che fanno parte di Axa: cosa puo’ fare l’azienda per aiutarli a vivere meglio e cosa possono fare le famiglie per conciliare la vita lavorativa ai bisogni quotidiani. Il tema per noi centrale – ha continuato Vanoni – e’ che l’assicurazione diventa qualcosa di piu’ immediato, la definiamo ‘partner delle persone – , parliamo cioe’ di servizi veloci ad alto valore aggiunto erogati nell’immediato (es.videoservizi, videoperizie) e che le persone sentono vicini nel momento del bisogno – .

In questa direzione va il nuovo ecosistema di servizi ‘Property all inclusive – di Axa Italia, con questa nuova offerta attivabile anche tramite l’app MyAXA, Axa Italia punta alla soddisfazione di tutti i clienti, da quello piu’ digital, che vuole un’interazione smart con la compagnia, a quello tradizionale che preferisce il contatto diretto con il perito, sino al cliente che cerca una riparazione chiavi in mano.

(Adnkronos)