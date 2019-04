Vinitaly: stretta di mano tra di maio e sindaco verona davanti alle telecamere

Verona, 8 apr. (AdnKronos) – Una stretta di mano, davanti a fotografi e telecamere. Questa mattina, il sindaco Federico Sboarina ha incontrato il vicepremier Luigi Di Maio, a Vinitaly. Presente anche il presidente di Veronafiere Maurizio Danese.

‘Ho ribadito al vicepremier che nelle mie dichiarazioni non c’era niente di personale – ha detto Sboarina -, ma che da sindaco non posso accettare che venga offesa la citta. A Di Maio ho semplicemente dato il ‘benvenuto nella citta piu accogliente del mondo’. E il vicepremier mi ha risposto che ‘lo sa’. La mia posizione dei giorni scorsi e stata unicamente a difesa di tutti i veronesi, che non meritano appellativi di quel tipo. Lo rifarei con chiunque. Niente di politico e niente dietrologie, solo l’urgenza di mettere in chiaro le cose ‘, ha sottolineato riferendosi alle critiche di Di maio al Congresso delle Famiglie della scorsa settimana.

La delegazione ha proseguito il giro dei padiglioni, fino allo stand del Veneto dove c’e stato il brindisi tra il sindaco Sboarina, il vicepremier Di Maio e il presidente della Regione Luca Zaia, con le bollicine solidali a favore delle Dolomiti, colpite dal disastro dovuto al maltempo dello scorso anno.

(Adnkronos)