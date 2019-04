Sciopero alla Piaggio Aerospace

Presidio davanti alla prefettura di Genova. Regione Liguria: “Richiesta di incontro urgente al premier Conte”



Genova, 8 apr. (AdnKronos) – Sono scesi in piazza questa mattina i lavoratori di Genova e Villanova d’Albenga della Piaggio Aerospace, in sciopero dopo l’annuncio la scorsa settimana arrivato dal commissario Vincenzo Nicastro dell’avvio della procedura di attivazione della cassa integrazione per 1027 dipendenti, con stipendi garantiti per il solo mese di aprile. I sindacati avevano ribadito la richiesta di un incontro urgente con il governo per chiarire anche le prospettive future legate alla commessa pubblica per la produzione di 4 droni per il ministero della Difesa: la convocazione non e’ ancora arrivata e i lavoratori questa mattina sono scesi in piazza con un corteo e un presidio davanti alla sede della Prefettura di Genova.

La richiesta di un incontro urgente e’ stata ribadita in mattinata anche dal governatore ligure Giovanni Toti. “Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Genova sono al fianco dei lavoratori della Piaggio che oggi protestano per chiedere garanzie sul futuro dell’azienda e sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali – spiega la Regione Liguria in una nota – Piaggio Aerospace non e’ solo una realta’ importante del nostro territorio, e’ anche un’azienda che lavora in un settore strategico per l’Italia”.

Toti ha gia’ chiesto al governo e al premier Giuseppe Conte di indicare “al piu’ presto” una data per un incontro tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori a Roma. La convocazione di un tavolo nazionale, chiesto anche dai lavoratori, “non puo’ piu’ essere rimandata” dopo l’annuncio dell’avvio delle procedure per la cassa integrazione a maggio.

(Adnkronos)