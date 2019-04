pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi Erp

E’ stato pubblicato su Padovanet (www.padovanet.it/informazione/bando-assegnazione-alloggi-erp-edilizia-residenziale-pubblica-2019) il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica 2019.

Le domande potranno essere presentate dal 16 aprile al 31 maggio online mediante assistenza dei Caf accreditati dal Comune (l’elenco e’ disponibile su Padovanet).

“La legge regionale sulla casa ha introdotto diverse novita’ – spiega l’assessora Marta Nalin – Tra le principali quelle relative ai requisiti d’accesso: un Isee Erp inferiore ai 20 mila euro e la residenza in Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi, negli ultimi dieci. Questo requisito in particolare crea diverse difficolta’ ai comuni. Si tratta di un elemento controverso, anche in giurisprudenza, che rischia concretamente di escludere da un servizio sociale importante, come la casa, alcune persone che ne avrebbero bisogno. Persone che fanno parte di una comunita’ e che resteranno comunque sul territorio. Escluderle per una scelta politica non solo non tiene conto dei diritti fondamentali delle persone, ma crea delle difficolta’ per i comuni privandoli di strumenti per gestire le problematiche locali in maniera efficace” .

Sulla base della nuova legge regionale quindi potranno partecipare al bando padovano tutti i residenti in Veneto: “Ci aspettiamo molte piu’ richieste e per questo abbiamo attivato un accordo con i Caf per la presentazione on line delle domande – continua l’Assessora – Come Comune di Padova ci siamo mossi nei limiti di questa legge per cercare di tutelare le persone piu’ fragili, scegliendo di valorizzare attraverso l’assegnazione degli otto punti che ci spettano chi e’ residente nel comune di Padova e in particolare chi e’ gia’ in contatto con i servizi sociali e quindi sta facendo un percorso, con un’attenzione in piu’ per le persone anziane, quelle che spesso sono piu’ restie a chiedere aiuto” .

Per tutte le informazioni e i documenti: www.padovanet.it/informazione/bando-assegnazione-alloggi-erp-edilizia-residenziale-pubblica-2019

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190408/comunicato-stampa-pubblicato-il-bando-lassegnazione-degli-alloggi-erp