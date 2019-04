Chi si nasconde dietro a colombe, farfalle, ali, bilance, uova, uccelli, api, conchiglie…? L’anima. Essa ha stimolato la fantasia degli artisti per millenni con una sfida irresistibile: rappresentare l’invisibile.

L’incontro “L’anima nell’arte antica”, in programma martedi 9 aprile alle ore 17.30 in Sala del Romanino dei Musei Civici agli Eremitani, e’ un mini viaggio sapienziale per scoprire come i prototipi dell’arte antica abbiano poi informato le successive rappresentazioni dell’anima fino all’arte contemporanea.

E per scoprire come il Museo Archeologico della nostra citta’ racchiuda nelle sue sale oggetti che raccontano messaggi sorprendentemente attuali.

Dal confronto con la morte, con cui sempre e da sempre l’uomo e’ costretto a rapportarsi, talvolta sono scaturite immagini o considerazioni fortemente evocatrici di vita: parole e immagini che rinviano a significati escatologici, alludendo simbolicamente alla speranza di una resurrezione o di una vita ultraterrena contrapposta all’ineluttabilita’ della morte.

L’appuntamento, a ingresso libero, sara’ anche l’occasione per ripercorrere, attraverso la lettura di documenti e riti dell’antichita’, la storia di tradizioni ancora oggi presenti, delle cui origini abbiamo perduto la consapevolezza.

Introduce Francesca Veronese, Musei Civici di Padova – Museo Archeologico.

Interviene Luisa Fantinel, storica dell’arte, arte terapeuta.

