FESTA ANVA

Domenica 7 aprile L’ANVA Confesercenti, Associazione dei commercianti su area pubblica, si riunisce per l’incontro annuale.

Un momento di confronto e festeggiamenti per una categoria che è l’anima del commercio. Che prevede la partecipazione di un centinaio di operatori del settore ambulante.

Sarà presente ospite della serata, l’assessore Regionale alle attività produttive, Roberto Marcato. Con lui il Presidente Confesercenti del veneto Centrale Nicola Rossi ed il Presidente Regionale di ANVA, Enzo Tuis. Molti altri ospiti istituzionali tra cui, ricordiamo il sindaco Riccardo Mortandello di Montegrotto, dove si svolgerà la serata.

Grande spazio alle novità per il commercio ambulante ed all’importante ruolo di questa categoria.



L’ANVA

“I mercati ambulanti sono numerosi e diffusi per andare incontro alle esigenze di una popolazione che non abita soltanto la città, ma anche nei centri minori.

Sono luoghi vivaci, colorati, ricchi di proposte per ogni varietà merceologica, si svolgono d’inverno, e d’estate, divenendo veri e propri centri commerciali all’aperto, consentendo momenti di relax e svago all’insegna dello shopping e costituendo motivo di incontro e di socialità. Il commercio ambulante è un pezzo strategico della nostra economia, questa è l’anima del commercio” dichiara Nicola Rossi.

“L’attuale situazione della nostra categoria non è certo positiva dichiara Enzo Tuis, Presidente Regionale di ANVA Confesercenti. Questo a causa di diversi fattori dovuti alla trasformazione del commercio ambulante, ma anche ad una serie di normative che a volte complicano.

Sono quindi convinto, oggi più di ieri, che sia fondamentale per la nostra categoria far parte di un’Associazione forte e propositiva in grado di rappresentare a tutti i livelli le nostre richieste. Inoltre credo che sempre di più dobbiamo far capire questo anche ai nostri colleghi.

Nel mio ruolo di Presidente Regionale e Vice Presidente Nazionale ho constatato di persona come solo un’associazione nazionale come l’ANVA-Confesercenti ha la capacità di rappresentarci là dove vengono prese le decisioni ed è in grado di darci quel sostegno di cui abbiamo assolutamente bisogno per il nostro futuro” conclude Tuis.

Appuntamento domenica 7 aprile alle 19.00 presso il ristorante Al Bosco di Montegrotto Terme.

(Confesercenti Veneto Centrale)