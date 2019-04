essere umani, diventare cittadini – il progetto EuMan

Prende forma il Progetto EuMan, iniziativa dedicata ai giovani, per la formazione di una nuova cittadinanza attiva e consapevole.

Tramite una serie di incontri a sfondo civico, si esploreranno gli aspetti piu’ e meno noti delle istituzioni internazionali, le possibilita’ aperte da esse per i ragazzi di ogni eta’ ed i punti di vista di umanita’ e morale delle situazioni odierne, anche in vista delle elezioni europee alle porte.

Il Progetto EuMan nasce nel novembre del 2018, dalla determinazione dei ragazzi del Parlamento europeo degli studenti, associazione di promozione socio-culturale attiva, non solo in Veneto, ma anche in molte altre regioni d’Italia, nel soddisfare e sviluppare le curiosita’ ed interessi di moltissimi studenti per le tematiche d’interesse nazionale ed internazionale, dalla cronaca alle politiche istituzionali; ispirandosi ai 10 punti del Piano Juncker per la formazione degl’ideali “Stati Uniti d’Europa”, sono state individuate quattro macro-tematiche, contenenti gli argomenti piu’ sensibili del contesto attuale: cambiamento e democrazia, giovani ed Europa, confini e migranti ed ultima, ma non per importanza, morale ed umanita’.

Con un piano ben definito, e’ stato creato un network non-profit tra piu’ di quindici associazioni appartenenti al terzo settore, tra le quali si possono annoverare l’associazione Docenti europeisti per la cittadinanza, la Societa’ filosofica italiana, l’associazione Quarto Savona15, gruppo tributo alla scorta di Falcone, e la cooperativa sociale Gea, attiva per il movimento WomCom nell’Est Europa, l’associazione Studenti universitari di Padova, ed il Centro internazionale per il dialogo internazionale.

Tutti gli sforzi fatti per sviluppare l’idea, hanno attirato l’attenzione del dott. Bruno Marasa’, direttore dell’ufficio informazione del Parlamento europeo di Milano, il quale si e’ prodigato per sostenere l’iniziativa, permettendo anche il riconoscimento al merito con il patrocinio da parte del Parlamento europeo e, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Padova, in particolare della dott.ssa Fiorita Luciano, capo settore del Gabinetto del Sindaco, e’ stato possibile trovare gli ambienti adatti ad ospitare l’intera manifestazione.

Presenzieranno la prima data, il 6 aprile, per “Europa, Giovani e Cambiamento”, nella sala polivalente Diego Valeri, dalle 15:00 alle 18:00: il consigliere comunale ing. Enrico Fiorentin, delegato alle politiche giovanili ed ai progetti comunitari, il quale ci raccontera’ della partecipazione di Padova alla Digital cities challenge avviata dalla Commissione europea, l’ex Presidente Aiesec,dott. Filippo Badolato a raccontarci della sua esperienza personale, e l’avv. Michele Gerace, presidente dell’Osservatorio sulle strategie europee per crescita ed occupazione, che ci portera’ all’interno del suo BarEuropa, per mostrare nuovi affacci sulle realta’ europee.

A seguire, l’8 ed il 9 aprile, rispettivamente nelle sale Paladin ed Anziani, entrambe all’interno di Palazzo Moroni, nello stesso orario, per i temi di “Morale ed Umanita’” ed “Integrazione e Comunicazione”, si potranno incontrare i rappresentanti di tutte le associazioni partecipanti: Luciano Tirindelli, autista della scorta di Falcone e testimone delle vicende, che portera’ la sua idea di antimafia al pubblico, mostrando anche il loro progetto fotografico sulla Palermo Odierna; i giovani di Gea, che parleranno delle loro esperienze durante il progetto teatrale Eye Net e non solo; docenti e relatori che hanno dedicato la loro vita a sostenere i ragazzi, alimentando le loro idee e mostrando loro le porte aperte sull’orizzonte internazionale.

Per informazioni piu’ dettagliate e per restare aggiornati, e’ sufficiente visitare il sito del Parlamento europeo degli studenti, la pagina Facebook Progetto EuMan, ed Instagram @eumanproject, tramite le quali potrete anche effettuare delle donazioni, per sostenere l’impegno di tutte queste persone e per investire sul futuro dei giovani cittadini di domani.

Per informazioni: Manfredi Gioffre’ , cell. 346 6275033, email [email protected]

