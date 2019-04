Enel: venezia, area centro vega pulita grazie a 53 volontari dell’ azienda (2)

(AdnKronos) – L’iniziativa di Venezia e stata coordinata dagli esperti locali di Legambiente che hanno guidato l’operato dei volontari nelle diverse zone del Centro e fornito tutte le informazioni necessarie per una raccolta mirata a massimizzare le opportunita di riciclo dei materiali raccolti. Circa una tonnellata il materiale raccolto, tra cui 70 sacchi grigi con 560 kg di rifiuto indifferenziato; 320 kg di vetro; 50 kg fra plastica e lattine, numerosi rifiuti ingombranti, tra cui 5 bancali; 1 batteria auto; 1 pneumatico di camion dal peso di circa 50 kg; 1 paraurti auto e 2 lamiere isolanti per un peso di 10 kg.

‘Abbiamo deciso di intraprendere un programma di volontariato aziendale, chiedendo la collaborazione dei dipendenti per contribuire a iniziative di valore sociale, di tutela ambientale e di promozione della cultura nel proprio territorio. Questo programma – ha spiegato Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia – rappresenta un’opportunita per fare qualcosa di concreto a favore delle comunita in cui viviamo e lavoriamo, mettendo a disposizione buona volonta ed esperienza professionale. Il volontariato e una fonte di motivazione e un’occasione di crescita per molti colleghi. Allo stesso tempo rappresenta un valido strumento a supporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite su cui Enel e impegnata ‘.

Il volontariato Enel punta a creare valore a vantaggio delle Comunita locali, attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti, coinvolti in prima persona in progetti per lo sviluppo del territorio e la coesione solidale.

(Adnkronos)