Corso per Amministratore di Sostegno

Giorno e Orario

Data – 01/06/2019

Inizio: 08:30 – Fine: 13:30

Luogo

Sala Polivalente Diego Valeri

Nome dell'Associazione: Amministratore di sostegno

Recapito telefonico per l’evento: 3278852922

Email: amministratoredisostegn[email protected]

Sito web:

Tipologia:

L’amministrazione di Sostegno, figura istituita con la legge n.6/2004, ha come principale finalità quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire,le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”.

L’Amministratore di sostegno è una figura che a seguito di nomina del Giudice Tutelare affianca e sostiene la persona non autonoma assicurandole ”reali diritti di cittadinanza”.

A differenza degli istituti dell’interdizione ed inabilitazione l’Amministratore di Sostegno consente al beneficiario, giuridicamente assistito o rappresentato, di essere partecipe e protagonista, di avere pari dignità e opportunità, ponendo al centro la persona con la sua storia, i suoi bisogni, le sue esigenze,le sue scelte e aspirazioni. Il percorso formativo propone l’approfondimento delle varie misure e modalità di protezione giuridica delle persone fragili e una riflessione partecipata su: procedure, percorsi, processi, ruoli, compiti e responsabilità dell’amministratore di sostegno.

Il corso, proposto dall’associazione Amministrazione di Sostegno in collaborazione con il CSV Padova e il Comune di Padova, sarà svolto secondo le direttive regionali (DGR 4471/06 L.R. 10/17). La frequenza deve essere di almeno cinque giornate su sei. Il corso costituisce titolo valido all’iscrizione nell’elenco regionale degli Amministratori di Sostegno.

Programma

Sabato 01/06 dalle 8.30 alle 13.30

– Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà

– La formazione e aggiornamento del personale

– Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore

– Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili

Sabato 08/06 dalle 8.30 alle 13.30

– Incontro confronto AdS in attività;l’AdS in Italia dal 2005 al 2017

– Esercitazioni: ricorsi, istanze, relazioni, rendiconti,casi specifici

– Verifiche finali e restituzioni; questionari di valutazione e attestati.

(CSV di Padova)