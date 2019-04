Cinema: fondazione di venezia e ca foscari portano a mestre festival cortometraggio

Venezia, 8 apr. (AdnKronos) – Appassionati di cinema, esperti e professionisti del mondo dello spettacolo si incontreranno giovedi 11 aprile e venerdi 12 aprile a Mestre, all’Auditorium M9-Museo del ‘900, per una due giorni all’insegna dei ‘corti ‘. Si chiama Short At M9 ed e l’evento speciale del Ca’ Foscari Short Film Festival con cui la Fondazione di Venezia e l’Universita Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi e NH Hotel, porteranno in terraferma la filmografia dei talenti emergenti protagonisti della rassegna universitaria diretta da Maria Roberta Novielli, Direttore artistico di Ca’ Foscari Short Film Festival e docente dell’ateneo veneziano.

La manifestazione sara, infatti, una lunga maratona di cortometraggi con la proiezione dei 30 film che hanno partecipato al concorso internazionale del Festival, intervallata dalle conversazioni con il graphic novelist Giorgio Carpinteri, il regista Simone Godano e l’attrice Jun Ichikawa.

Si partira giovedi 11 aprile, alle 16, con i saluti istituzionali di Flavio Gregori, Prorettore dell’Universita Ca’ Foscari Venezia, Giovanni Dell’Olivo, Direttore della Fondazione di Venezia, Marco Biscione, Direttore di M9 – Museo del ‘900, e di Maria Roberta Novielli, Direttore artistico di Ca’ Foscari Short Film Festival.

(Adnkronos)