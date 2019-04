aperte le iscrizioni per le attivita’ creative e motorie dedicate agli over 60

L’Assessorato al sociale – ufficio attivita’ creative terza eta’ offre, anche per il 2019/2020, un programma di attivita’ motorie e ricreative rivolte ai cittadini padovani over 60 che si preannuncia ricco di iniziative mirate a promuovere l’invecchiamento attivo e a fornire occasioni di benessere e socializzazione.

Le iscrizioni alle attivita’ sono aperte dal 15 aprile al 31 maggio 2019.

La programmazione prevede l’attivazione di corsi che spaziano nelle piu’ svariate discipline e sono dislocati su tutto il territorio comunale. Queste attivita’, oltre a favorire il potenziamento delle abilita’, offrono occasioni di relazione, diventando un importante strumento di aggregazione sociale e culturale.

Proseguono e si arricchiscono le attivita’ motorie in palestra, in piscina e all’aria aperta (ad es. escursioni e iniziative quali “Estate insieme al Parco”).

Per i soggetti con osteoporosi e/o osteoartrosi e per soggetti cardiopatici sono organizzati corsi ad hoc in collaborazione con l’Ulss 6.

Inoltre, per favorire la libera espressione, potenziare le facolta’ creative e ampliare le conoscenze, vengono proposti corsi di: acquerello, modellato e creta, pittura, ricamo, inglese, spagnolo, francese, memory fitness, animazione teatrale, canto corale, balli di gruppo e danze popolari.

Per iscriversi e’ necessario possedere i seguenti requisiti: aver compiuto i 60 anni di eta’, essere residenti nel Comune di Padova ed essere in condizione non lavorativa.

Tutti coloro che vogliono conoscere i programmi delle attivita’ e desiderano iscriversi possono rivolgersi all’ufficio attivita’ creative terza eta’, via Giotto, 34, telefono 049 8205088, email [email protected]

Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio sono: lunedi , mercoledi e venerdi dalle 9:00 alle 12:00 e il martedi pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.

Il modulo per l’iscrizione alle attivita’ e’ disponibile anche sul sito www.padovanet.it.

Infine, per chi volesse essere sempre aggiornato sulle attivita’, eventi e nuove proposte rivolte alla terza eta’ e’ possibile iscriversi alla newsletter mensile tramite Padovanet o facendo richiesta all’ufficio attivita’ creative terza eta’.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

