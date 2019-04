Scintille tra Salvini e Di Maio

Il ministro dell’Interno al M5S: “Riduzione fiscale nel Def”. La replica M5S: “Noi leali, la Lega ‘ni'”. E in serata il titolare del dicastero al Lavoro precisa: “Flat tax solo se aiuta il ceto medio, ma no per i ricchi”. Il premier Conte: “In Cdm lunedi’ o martedi’, affronteremo la questione serenamente”. Duello in tv tra i vicepremier, ma su un punto c’e’ accordo: “Chiudere i campi rom”

Roma, 7 apr. (AdnKronos) – Nuovo botta e risposta tra i due vicepremier. “Nel Def la riduzione fiscale dovra’ essere sicuramente inserita”, ha scandito il leader del Carroccio alla cerimonia inaugurale del Vinitaly di Verona, dopo che il titolare di via XX Settembre nei giorni scorsi aveva ‘post-datato’ il secondo step della flat tax alla manovra di settembre e non al Documento di Economia e Finanza, atteso questa settimana in Cdm, insieme al dl Crescita e alle norme sui risparmiatori truffati.

“Se faccio una cosa la faccio seriamente” dice, poi, a ‘Non e’ l’Arena’ su La7, toccando il tema della legge Fornero. “Se comincio adesso ad abolirla” “non mi arrendo finche’ non l’ho abolita totalmente, non per due anni o tre anni. Neanche se torna Padre Pio sulla terra io torno indietro sulla legge Fornero”. Quanto alla “Tav spero si faccia e faro’ tutto il possibile perche’ si faccia. Giusto aggiornare al 2019 alcune opere che partono da lontano, vedere se si possono fare risparmi o rivedere i tracciati. Ma piu’ treni viaggiano piu’ pulita e’ l’aria”. “Non c’e’ solo la Tav ma tante altre infrastrutture: le strade in Sicilia, il binario unico in Puglia, il metano in Sardegna, c’e’ tanto da fare”, ha aggiunto. Tocca, poi, il tema dei campi rom e dice: “Chiudere entro la fine del mandato tutti i campi in Italia”.

DI MAIO – “Finche’ si sta nel contratto noi andiamo d’accordo e lavoriamo benissimo” con la Lega, dice Di Maio, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, “ma quando si esce dal contratto non si passa”. “Per me la flat tax si deve fare ma non deve aiutare i ricchi”. “La forza politica che rappresento ha i ministeri piu’ complessi e su 10 provvedimenti, 8 o 9 li abbiamo firmati noi. Io – rimarca il capo politico 5 Stelle – non dico al ministro dell’Interno ‘lavora di piu””. “Dobbiamo il piu’ possibile lavorare per realizzare il contratto di governo”, e’ l’esortazione che arriva da Di Maio. “Questo governo deve andare avanti, un governo che dura altri 4 anni ci consente di realizzare il programma”. “Dopo le europee si tranquillizza un po’ tutto, visto che il governo non cadra’ e non ci saranno altre scadenze elettorali”.

Nel pomeriggio era gia’ arrivata una nota del M5S per replicare alle parole del vicepremier Salvini. “Flat tax? Certo, noi siamo leali al contratto la Flat tax e’ nel contratto – scrivono -. Non abbiamo mai detto di non volerla, bensi’ abbiamo affermato che non bisogna fare facile campagna elettorale su certe misure, perche’ sono ambiziose e costano. D’altronde e’ stata la Lega a dire che costa 12miliardi. Ribadiamo: noi siamo sempre stati leali al contratto, chi lo e’ stato meno e’ la Lega. Chi ha iniziato a spingere sulla castrazione chimica e’ stata la Lega, chi parla di leva obbligatoria e’ la Lega, chi presenta una legge per la libera circolazione delle armi e’ la Lega. E potremmo andare avanti per molto”.

Su un punto, pero’, i due vicepremier sono in accordo. “I campi rom vanno chiusi” dice anche Di Maio. “Il pane non va mai calpestato. Chi e’ cristiano e cattolico sa che e’ un dono di Dio. Pero’ al netto della condanna totale per quello che e’ successo, noi rileviamo tensioni sociali nei quartieri dove ci sono i campi rom. Gli italiani si devono integrare, per quelli che non sono italiani vanno avviati i ricollocamenti. Ma di questo si deve occupare il ministro dell’Interno”. In vista delle europee il vicepremier annuncia che le “capilista” saranno “5 donne”, scelte “tra eccellenze nella scienza, nell’universita’ e nell’imprenditoria”. La decisione e’ stata presa “dopo il dibattito che ho visto al Congresso di Verona sulla figura della donna”. “Al ministro Tria”, invece, “non direi mai di ‘stare sereno’ ma di ‘stare tranquillo’, perche’ purtroppo in passato questo termine…”. “Se incontrerei di nuovo i gilet gialli? Dopo quello che hanno detto, no. Dopo che hanno detto ‘siamo pronti alla lotta armata’, io ho preso le distanze”.

Salvini: “Quota 100 non si ferma, e’ solo l’inizio”

CONTE – “La riunione sul Def sara’ lunedi’ e martedi’” precisa, tornando sul tema flat tax il premier Giuseppe Conte al Vinitaly. “Lo portiamo in Consiglio dei ministri, quindi tutte le questioni le affronteremo serenamente e tranquillamente come abbiamo sempre fatto”.

