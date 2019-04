“Io medico a lezione di Aikido, vi spiego perche'”

Il corso comincera’ il 6 maggio, ma ci sono gia’ i primi iscritti. “Una mia amica e’ stata aggredita verbalmente, ma temeva il peggio. Voglio essere preparata” dice all’Adnkronos la dottoressa Cecilia che lavora in ospedale. Il suo collega Matteo: “Serve intervento istituzionale”. Succede con maggiore frequenza nei Pronto Soccorso e agli operatori sanitari del 118.



Roma, 7 apr. (AdnKronos) – Poche mosse di Aikido per proteggersi e, soprattutto, riportare la calma in corsia. Il corso in dieci lezioni di ki training, che si basa sui principi dell’arte marziale giapponese e fornisce crediti formativi, e’ organizzato dall’Ordine dei Medici di Torino e provincia. Comincera’ il 6 maggio, ma ci sono gia’ i primi iscritti.

“Abbiamo fatto il primo incontro di presentazione – racconta all’Adnkronos la 28enne Cecilia Avetta, che lavora su turni di guardia all’ospedale San Luigi -, ci sono venuta per accompagnare una collega e amica che e’ stata aggredita verbalmente da alcuni parenti di un paziente perche’ volevano a tutti i costi farsi prescrivere un esame non necessario. Lei si e’ trovata in difficolta’ perche’ si e’ resa conto che la situazione rischiava di degenerare e non aveva gli strumenti per affrontarla”. “Lo facciamo per avere una maggiore tranquillita’ nell’affrontare eventuali situazioni critiche e riportare la situazione alla calma perche’ il nostro in quanto dottori e’ un ruolo di accoglimento, di ascolto e di cura”.

Dall’ultima indagine, condotta dall’Anaao Assomed, il 65% dei medici interpellati ha subito un’aggressione, nella maggioranza dei casi verbale e fisica per un 33%. Capita, spesso, soprattutto, nei Pronto Soccorso e agli operatori sanitari del 118.

“Il problema c’e’ e non puo’ essere affrontato solo con un corso, ci dovrebbe essere un intervento istituzionale – dice all’Adnkronos il medico di famiglia trentenne Matteo Ballesio -. In particolare per quanto riguarda le guardie mediche e le visite domiciliari a casa da soli”.

“E’ un’ottima iniziativa dell’Ordine per cominciare ad affrontarla. Fino a oggi, per fortuna, non mi hanno mai aggredito fisicamente ma capita, anche sentendo i colleghi, abbastanza spesso. La mia e’ una posizione privilegiata perche’ il medico di famiglia conosce tutti i pazienti, li ha al computer e di solito non e’ mai solo. L’ultimo alterco? Con un paziente che voleva passare avanti agli altri perche’ aveva la moglie con l’influenza. Urlava di avere bisogno del certificato, ‘il pezzo di carta’, ma io volevo visitarla che e’ meglio anche per lei. Alla fine si e’ scusato”. Diversa la condizione di chi fa le guardie mediche. “Non sai mai chi e’ il paziente che potrai incontrare, li’ il rischio e’ piu’ alto anche perche’ non ci sono telecamere”. “Se penso che dopo mi sentiro’ piu’ sicuro? Glielo dico alla fine di tutte le dieci lezioni” risponde, sorridendo.

Ogni lezione durera’ un’ora e mezza. Si tratta di incontri molto pratici, nei quali i medici impareranno a proteggersi da diversi tipi di aggressione, dagli spintoni ai calci.

“Sono cintura nera 4 Dan – spiega all’Adnkronos il maestro, il Professor Lodovico Benso, ex direttore della struttura complessa universitaria di Auxologia dell’universita’ di Torino, ora in pensione – lo scopo non e’ vincere, e’ proteggersi. Faremo esercizi che ti permettono di mantenere quella che viene chiamata stabilita’ dinamica, restando calmo, ma attivo e pronto a muovermi per evitare che mi colpiscano. E se mi attaccano – conclude -, riuscire a difendermi senza scontro, evitando di suscitare ulteriori reazioni di rabbia”.

