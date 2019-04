Soldi e risparmi, cosa cambia con la Brexit

Dall’Abi una guida con le ‘Domande e Risposte’ per i clienti delle banche



Roma, 6 apr. – (AdnKronos) – Una guida per i clienti delle banche con tutto quello che bisogna sapere da subito per continuare ad operare in tranquillita’ e a fare investimenti, prelievi e pagamenti o a trasferire denaro nel Regno Unito in vista della possibile Brexit. E’ il contenuto della guida preparata dall’Abi su alcuni dei principali aspetti che i clienti delle banche devono conoscere per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla Ue. Attraverso una serie di ‘Domande & Risposte’, il vademecum fornisce informazioni utili che tengono conto delle disposizioni emanate al riguardo dalle Autorita’ di vigilanza – Banca d’Italia e Consob – e delle indicazioni fornite dal governo italiano con il cosiddetto Dl Brexit.

La guida, a disposizione di tutto il settore bancario grazie alla lettera circolare inviata dall’Abi alle sue associate, e’ disponibile anche online sul sito dell’Associazione bancaria. La guida spiega ad esempio che se si e’ titolari di una carta abilitata a un circuito internazionale, esattamente come oggi, la si potra’ continuare ad utilizzare nel Regno Unito. Inoltre si potra’ continuare ad utilizzare il codice IBAN che non cambiera’ a seguito della Brexit.

In caso di una vacanza nel Regno Unito, poi, i titolari di carte bancarie italiane potranno continuare a effettuare pagamenti presso qualsiasi esercente che accetta la carta e a prelevare sterline inglesi dagli sportelli automatici del Regno Unito. Acquistando sui siti web britannici, invece, in assenza di un accordo commerciale fra l’Ue e il Regno Unito, potrebbe essere necessario pagare dazi all’importazione, mentre ora non e’ previsto. In linea generale non si dovranno poi pagare commissioni aggiuntive sui pagamenti con carta o sui prelievi.

(Adnkronos)