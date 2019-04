Scuola di Volontariato e Legame Sociale – Area Progettazione Europea

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 17/04/2019

Inizio: 18:00 – Fine: 20:00

Luogo

sede del CSV Padova

Nome dell’Associazione: CSV Padova

Recapito telefonico per l’evento: 0498686849

Email: [email protected]

Sito web: www.csvpadova.org

Tipologia:

Il 17 aprile alle 18 presso la sede del CSV di Padova si terrà il secondo incontro dell’Area Progettazione Europea della Scuola di Volontariato e Legame Sociale.

Argomento dell’incontro sarà “Principi di Europrogettazione: project management”. L’incontro sarà tenuto da Elena Plebani.

Elena Plebani opera come consulente nell’ambito della richiesta di contributi, progettazione, gestione, rendicontazione e valutazione di progetti in ambito sociale, culturale, formativo. Svolge attività di docenza per la diffusione della cultura del project management in ambito non profit.

(CSV di Padova)