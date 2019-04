Rissa tra immigrati a Torre Maura /Video

– di Silvia Mancinelli

A un’ora e mezza dalla fine dei due sit-in, uno di Casapound per celebrare il risultato raggiunto con il trasferimento dei rom l’altro di Anpi, Cgil e Libera per contrastare il razzismo e agevolare l’integrazione, davanti al centro di accoglienza di Torre Maura, liberato da poliziotti e giornalisti, due degli africani ospiti della stessa struttura, ma dal lato di via Savi, si sono picchiati a testate, calci e pugni, con i residenti e altri ospiti impegnati a dividerli. “Se lo becco lo ammazzo” ha giurato in italiano uno degli immigrati, separati anche da un gruppo di abitanti del quartiere scesi una volta sentite le urla. La situazione e’ al momento tornata alla normalita’ e i due hanno riportato solo qualche taglio e contusione.

(Adnkronos)