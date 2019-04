Ragazzo ucciso con un colpo di pistola, caccia all’assassino

L’omicidio ad Alghero. Il 19enne si trovava in casa di un amico: il killer avrebbe suonato alla porta e avrebbe fatto fuoco



Sassari, 6 apr. – (AdnKronos) – Omicidio ad Alghero (Ss) dove ieri sera un ragazzo di 19 anni e’ stato ucciso con un colpo di pistola al collo. Il 19enne si trovava in casa di un amico, nel centro storico, insieme a una terza persona, quando intorno alle 21,30 l’assassino avrebbe suonato alla porta e avrebbe fatto fuoco, centrandolo in pieno. Poi e’ fuggito. Sembra che un vicino abbia udito uno sparo e allertato i carabinieri e il 118 che hanno trovato il giovane agonizzante sul pianerottolo. E’ morto poco dopo il loro arrivo.

Sul posto carabinieri e polizia hanno sentito i due ragazzi, in evidente stato di choc, e li hanno portati in caserma dove sono stati interrogati dal pm di Sassari Mario Leo il quale ha affidato le indagini ai carabinieri che sembra conoscano il nome dell’assassino. E’ scattata quindi una gigantesca caccia all’uomo in tutta la Nurra e il Sassarese. Il ragazzo ucciso era figlio del titolare di un noto bar di Alghero, dove lavorava insieme ai genitori.

(Adnkronos)