“Portello Segreto 2019”

L’associazione culturale Fantalica dal 2013 si impegna alla valorizzazione dell’antico quartiere Portello attraverso l’organizzazione di attività culturali, conferenze, visite guidate, spettacoli rivolti alla cittadinanza, molti dei quali organizzati in collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio e patrocinato dal Comune di Padova.

Scopo principale del progetto è quello di riscoprire e riportare alla luce il patrimonio storico, culturale e sociale rappresentato da borgo Portello, il quartiere più antico della città. Ogni anno è stato scelto un tema che facesse da filo conduttore a tutti gli eventi in programma. Quest’anno sarà “Simbologia e mistero” che ben si lega all’idea di fondo di riscoprire la realtà storico-culturale di uno dei quartieri più belli della città. A partire dal 3 maggio 2019 saranno proposti un totale di sedici eventi tra incontri culturali, visite guidate, spettacoli e mostre.

Il successo delle edizioni precedenti, in particolare quella del 2018 che ha visto la partecipazione di più di 2000 spettatori fa ben sperare nell’edizione 2019 che ci auguriamo possa coinvolgere non solo più cittadini ma anche più realtà culturali ed enti finanziatori.

Il progetto per l’anno 2019 seguirà il format degli anni precedenti proponendo le seguenti attività:

La prima visita guidata degli incontri alla scoperta dei simboli e dei misteri nascosti della città di Padova, prevede:

GLI STRAORDINARI MISTERI DELLA FISICA SVELATI

Visita Guidata

03 Maggio 2019 ore 16.30

Presso il Museo della Fisica di Padova è possibile ammirare una vasta collezione di strumenti scientifici, frutto delle attività di ricerca e didattica dell’università stessa.

La raccolta nasce nel 1738 in seguito all’istituzione della cattedra di filosofia sperimentale voluta dal Senato veneziano. Le lezioni, da quel momento in poi, si sarebbero basate su esperimenti e dimostrazioni.

Una visita/laboratorio interamente dedicata ai più piccoli. I bambini saranno guidati alla scoperta degli antichi strumenti della fisica. Ogni oggetto è il fulcro di mille storie che saranno svelate agli occhi curiosi dei partecipanti. Il percorso è pensato per bambini dai 6 ai 10 anni.

Evento a pagamento su prenotazione.

Programma della giornata:

Guida: a cura degli esperti del Museo

Incontro: Museo della Fisica, Via Loredan, 10 Padova

Ore: 16.30

Durata: circa un’ora

Partecipanti: bambini dai 6 ai 10 anni. Minimo 15 Massimo 30



Per partecipare è necessario iscriversi e versare la quota entro e non oltre il 30 Aprile 2019

Metodi di pagamento: Online o presso la sede dell’Associazione Fantalica

5 € Contribuito per i soci

8 € contributo per i non soci