Papa a giugno tra i terremotati delle Marche

Bergoglio sara’ il 16 nelle zone colpite dal sisma



Citta’ del Vaticano, 6 apr. (AdnKronos) – Il Papa, il prossimo 16 giugno, si rechera’ in visita alle zone terremotate della diocesi di Camerino-San Severino Marche. Ne da’ notizia il direttore ‘ad interim’ del Vaticano, Alessandro Gisotti.

Bergoglio, a dieci anni dal sisma che ha colpito l’Aquila, ha scritto una lettera agli aquilani nella quale spiega di essere loro vicino nel “faticoso cammino di ricostruzione”. Nella missiva, il Papa auspica che ci sia una ricostruzione “rapida” e “condivisa”. “Cari aquilani, – scrive Francesco – il vostro arcivescovo, cardinale Petrocchi, mi ha portato i vostri cordiali saluti, che ricambio sentitamente. In questi giorni ricorre il decimo anniversario del sisma che ha devastato la vostra citta’ e il territorio che la circonda, seminando distruzione e morte. Prego per tutte le vittime di quella tragedia e per le loro famiglie”. Il Papa assicura che accompagna, “con viva partecipazione, il faticoso cammino che vi impegna a ricostruire – bene, rapidamente e in maniera condivisa – gli edifici pubblici e privati, come anche le chiese e le strutture aggregative. Il Signore Risorto doni a tutti e a ciascuno la luce e la forza per rendere sempre piu’ coesa e creativa la vostra comunita’ ecclesiale e sociale, facendovi, cosi’, coraggiosi testimoni di operosa legalita’, di fattiva sinergia e di fraterna solidarieta’. Chiedo alla Vergine di accompagnarvi e vi benedico tutti con affetto. E anche voi, per favore, pregate per me”.

(Adnkronos)