Neri Marcorè, tra Faber e Gaber

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 18/04/2019

Inizio: 21:15 – Fine: 23:15

Luogo

Multisala Pio X

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento:

Email:

Sito web: https://padovaeventi.comune.padova.it/eventi/neri-marcore-tra-faber-e-gaber

Tipologia:

Spettacolo in prima assoluta per Padova che vedrà Neri Marcorè in scena insieme a tre musicisti d’eccezione, in un omaggio a due icone della canzone d’autore italiana, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.

L’eclettico attore marchigiano, artista a tutto tondo capace di recitare, imitare, condurre e perfino cantare, condurrà il pubblico in un viaggio tra parole e note in cui racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica italiana. Un omaggio a due grandi artisti, a cui in passato Marcorè ha dedicato due spettacoli teatrali di grande successo prodotti dal Teatro Archivolto di Genova: “Un certo signor G” nel 2008 e “Quello che non ho” nel 2017.

Assieme a lui sul palco tre grandi musicisti – Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini – in un progetto che dimostra ancora una volta la particolare sensibilità di questo artista, amatissimo da pubblico e critica, per il teatro musicale.

Biglietti: platea numerata 20 euro, galleria non numerata 15 euro

Prevendite: presso Multisala MPX, Gabbia Dischi, HiFi Record, Scuola di Musica Gershwin e circuito Vivaticket.

(CSV di Padova)