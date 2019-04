Gerry Scotti protagonista dello spot del Caffe’ Borbone

Roma, 6 apr. (AdnKronos) – Raccontare l’emozione e il piacere di bere un buon caffe’, questo l’obiettivo di Caffe’ Borbone, marchio italiano che si mette in gioco con una nuova strategia di comunicazione. Nella cornice del Teatro alla Scala di Milano, l’azienda napoletana ha presentato il nuovo spot con un testimonial d’eccezione: Gerry Scotti. Girato dalla casa di produzione Made Production Company e Creativity Media Factory di Publitalia80, lo spot andra’ in onda da domani fino al 20 aprile sulle maggiori reti nazionali. La regia e’ firmata da Marcello Lucini, direttore della fotografia e’ Marco Alfieri, e il produttore esecutivo e’ Nicoletta Gurioli.

Con le vedute di Napoli e il volto di uno personaggi piu’ famosi della televisione italiana all’interno della nuova pubblicita’, il marchio Borbone dal Sud punta a crescere in tutta Italia grazie anche alla compatibilita’ del prodotto con tutte le macchine da caffe’.

‘Io mi sono trovato molto bene a lavorare con questo gruppo, spero che si trovino bene anche loro – ha detto Scotti – A parte le battute, sono stato trattato benissimo e coccolato. Potevamo girare questo spot ovunque ma abbiamo voluto farlo in un giorno di sole a Napoli procedendo quindi per tentativi e alla fine ce l’abbiamo fatta. Le cose non nascono per caso o al volo’ come sembra nel mondo del marketing – spiega ancora Scotti – e’ stato un corteggiamento lungo circa un anno e sono onorato di essere qui. Spero con la mia presenza di portare la fiducia, l’onesta’ e la garanzia che hanno caratterizzato la mia strada professionale con un marchio che merita di essere il numero 1 in Italia”.

“Il mio rapporto con il caffe’? Io sono tradizionalista, faccio sempre la moka al mattino, mi piace anche il rumore della caffettiera prima del profumo. Pensate che durante le riprese gli amici di Caffe’ Borbone mi avevano installato in camerino la macchinetta e le cialde, ad una certa ora ogni giorno trovavo tutte le persone dello staff fuori dalla mia porta per bere una tazzina. Si puo’ dire che ho piu’ amici con Caffe’ Borbone!”

Nuova strategia di comunicazione per Caffe’ Borbone che punta a diventare leader nel settore, come spiegato da Massimo Renda, presidente del Consiglio di amministrazione durante la presentazione del nuovo spot a Milano: ‘Fino ad ora eravamo legati al riconoscimento del marchio, ora vogliamo trasmettere l’emozione di assaporare un caffe’ come Caffe’ Borbone che nella tradizione napoletana sta conquistando il territori italiano e quello mondiale – .

Renda ha poi chiarito come si e’ arrivati alla scelta di Gerry Scotti: ‘Gerry si e’ innamorato del prodotto, noi della persona e dell’artista. Si e’ sentito di accompagnarci in questo percorso comune con reciproco entusiasmo. La sua presenza e’ un modo per essere garantisti verso il consumatore che scegliendo il nostro prodotto non sbagliera’ – . ‘Abbiamo scelto di presentare lo spot al Teatro alla Scala di Milano – ha proseguito il presidente del Cda di Caffe’ Borbone – perche’ questa e’ la culla italiana dell’arte. Bere il caffe’ e’ un po’ come degustare un’opera d’arte fatta da tantissime trasformazioni, aspetti tecnici e umani – .

Caffe’ Borbone continua a registrare una crescita importante nel settore: ‘Negli ultimi anni – continua Renda – abbiamo sempre registrato tassi di crescita ben oltre il 40 percento. La nostra azienda cambia pelle e cresce tenendo sempre fisso il focus sulla qualita’. Ogni singola cialda o capsula infatti deve essere perfetta e deve trasmettere l’emozione che oggi cominciamo a spingere con questa pubblicita’. Nei prossimi giorni lanceremo inoltre sempre piu’ prodotti ecofriendly per rispettare la natura – .

