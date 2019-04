Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 09/06/2019

Inizio: 00:00 – Fine: 00:00

Luogo

Hotel Al Cason

Nome dell’Associazione: fanheart3

Recapito telefonico per l’evento: 3406464639

Email: [email protected]

Sito web: https://www.fanheart3.com/

Tipologia:

Il 9 giugno 2019, all’Hotel Al Cason di Padova, si terrà la convention ficsIT 2 – the sequel: una giornata, quest’anno alla seconda edizione, interamente dedicata al mondo delle fanfiction e dei fan, con panel tenuti da appassionati ed esperti del tema e un workshop che coinvolgerà tutti i partecipanti.

Ma ficsIT è anche concorso letterario per chi desidera cimentarsi nella scrittura di una fanfiction: partecipa anche tu con una storia ispirata al tuo film, telefilm, libro e in generale al tuo fandom preferito. Quest’anno il tema ci tocca tutti da vicino: #stayhuman.

Per conoscere il regolamento del concorso e per sapere come partecipare alla convention, visita il nostro sito o contattaci.

(CSV di Padova)