Corri con Volontà di Vivere alla Padova Marathon 2019

Mappa non disponibile

Giorno e Orario

Data – 28/04/2019

Inizio: 00:00 – Fine: 23:59

Nome dell’Associazione: Ass.ne Noi e il Cancro – Volontà di Vivere

Recapito telefonico per l’evento: 0498025069

Email: [email protected]

Sito web: www.volontadivivere.org

Tipologia:

Nel 2018 Volontà di Vivere ha partecipato con un gruppo numeroso di volontari, utenti e simpatizzanti alla Padova Marathon.

L’emozione, l’energia, il senso di aggregazione e l’allegria che portato nei percorsi delle stracittadine è stato incredibile.

Per questo per domenica 28 aprile 2019 l’Associazione ripropone il Gruppo “Volontà di Vivere alla Maratona di Padova”!

Si può partecipare scegliendo di correre o camminare lungo uno dei percorsi delle stracittadine (1,5 o 10 km).

Con 10 Euro Volontà di Vivere darà il pettorale e la maglietta ufficiali ed un gadget associativo, da portare con sé il giorno della gara.

Per informazioni e iscrizioni contattare con urgenza la Segreteria:

[email protected]

049 8025069

(CSV di Padova)