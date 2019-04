Chi Vuol Essere Psicologo

Mappa non disponibile

Data – 23/05/2019

Inizio: 19:00 – Fine: 21:00

Associazione Liberi Legami

Associazione Liberi Legami

Recapito telefonico per l’evento: 3891794761

Email: [email protected]

Sito web: www.liberilegami.it

Ciclo di 3 serate in-formative pensate per gli studenti di psicologia e neo-abilitati, con lo scopo di fornire tutte le informazioni utili per avviarsi al mondo del lavoro e per lo sviluppo della professione.

09/05 Esame di Stato: niente ansia! Tutto quello che non ti dicono

23/05 Primo colloquio clinico: Tecniche e presa in carico

06/06 Depressione post-lauream: Come e dove trovo lavoro?

– Come affrontare e superare le prove d’esame

– Analisi della domanda, scheda telefonica, presa in carico individuale, familiare e di gruppo

– Adempimenti burocratici (Partiva IVA, ENPAP, Tessera Sanitaria, 730, GDPR consenso e privacy)

– Come lavorare nelle scuole, studio privato, associazione, cooperative

(CSV di Padova)