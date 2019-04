Vinitaly: universita venezia realizza celle fotovoltaiche da scarti vinicoli

Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – “Un’innovazione che premia la ricerca scientifica e tecnologica delle universita del Nordest ma anche la capacita di investire nell’innovazione e nello sviluppo della programmazione regionale del Fondo sociale europeo ‘. L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Universita del Veneto Elena Donazzan commenta con soddisfazione il prototipo della prima cella fotovoltaica con gli scarti della vinificazione che verra presentato al Vinitaly 2019, il salone internazionale del vino da domenica in Fiera a Verona.

‘Si tratta di un progetto finanziato con il bando dgr 11/2018, dedicato agli assegni di ricerca, a valere sul Fondo sociale europeo, al quale la Regione ha assegnato un contributo di 41.056,83 euro ‘, rende noto l’assessore.

‘Il buon esito del progetto, che ha come partner l’universita Ca Foscari di Venezia, l’universita di Udine, l’universita di Malaga, l’azienda Vinicola Serena – sottolinea la titolare della programmazione Fse – dimostra la capacita della Regione di valorizzare e canalizzare le risorse comunitarie verso iniziative capaci di creare innovazione, sviluppo e occupazione. Investire nell’economia circolare all’insegna della sostenibilita e il futuro sia per la ricerca accademica, sia per l’economia: cosi si crea lavoro e occupazione, nascono nuove imprese e nuove professioni ‘.

