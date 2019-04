Verona: la polizia municipale sara dotata di taser

Verona, 5 apr. (AdnKronos) – Il regolamento per dotare la Polizia municipale di Verona di taser, e disciplinarne l’utilizzo, e stato approvato ieri sera dal Consiglio comunale. Il documento si rifa alla legge 132 del 2018, che prevede che la Polizia locale dei Comuni con piu di 100 mila abitanti possa dotarsi di armi ad impulsi elettrici, per garantire la sicurezza di operatori e cittadini, durante le operazioni di prevenzione, tutela dall’illegalita e presidio. Il regolamento descrive modalita e casi di assegnazione dell’arma, tenuta, custodia e prescrizioni per la sicurezza, addestramento degli agenti.

“Aderiamo cosi al decreto sicurezza per l’utilizzo dei taser – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Una sperimentazione che coinvolgera Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale. I nostri agenti saranno formati in modo da essere pronti non appena verra diramato il regolamento del Viminale”.

(Adnkronos)