UPA Padova: Settimana dell’artigianato. La nostra sfida per gli artigiani 2030

Oltre mille persone ad ascoltare temi di sostenibilità, economia circolare e agenda 2030

1821 presenze ai convegni e oltre 168 mila persone raggiunte via social.

Basterebbero questi due dati per capire quanto la Settimana dell’artigianato, promossa da Confartigianato Imprese Padova nei giorni scorsi, abbia avuto un impatto più che positivo nella nostra città e nelle nostre imprese.

Parlare di sostenibilità, di economia circolare, di sacrificio del lavoro e avere ad ogni evento il SOLD OUT – tutto esaurito non era cosi scontato. A nome di Confartigianato Imprese Padova quindi grazie!

Grazie per aver reso, con la vostra numerosa presenza, la Settimana dell’artigianato un’iniziativa che ci rende molto orgogliosi. L’avevamo lanciata come una sfida: provare insieme a promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile per le imprese, in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite. E la cittadinanza, gli imprenditori, le autorità politiche economiche religisione ci hanno creduto e hanno raccolto la nostra sfida e ci hanno fatto capire che la città è prontta al cambiamento e a un futuro più sostenibile!

” Siete stati infatti più di milletrecento a iscrivervi on line – si legge nella lettera di ringraziamento che il presidente Roberto Boschetto ha voluto inviare a tutti – , a partecipare fisicamente a dibattiti, celebrazioni religiose, conferenze culturali e passeggiate. Siete venuti a Padova, ma vi siete anche spostati a Montagnana o a Piazzola sul Brenta o a Vicenza. Non solo. Molti di voi (7052 per l’esattezza) hanno interagito anche con i nostri canali social, condividendo foto, notizie commenti nel segno della #craftweek. ! Sui social dell’Associazione abbiamo raggiunto 168.504 persone promuovendo gli eventi della Settimana dell’artigianato. Un numero impressionante- conclude Boscetto-, che parla chiaro e ci fa andare avanti ancora più convinti che siamo sulla giusta strada per dare il nostro piccolo grande contributo alla realizzazione dei 17 obiettivi scelti dalle Nazioni Unite. Il nostro impegno non si ferma certo qui. Siamo già al lavoro per proporre nuove iniziative di questo spessore per diventare davvero “Artigiani2030”



(UPA di Padova)