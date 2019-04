UPA Padova: Rottamazione automobili private inquinanti. Contributi in arrivo dalla Regione Veneto

Possibile far domanda fino al 31 maggio

La Regione del Veneto ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per la rottamazione dei veicoli privati (automobili) inquinanti per l’anno 2019.

L’intervento si rivolge ai soggetti privati in possesso di veicoli alimentati a benzina (Euro 0 e 1) e diesel (Euro 0, 1, 2, 3, 4) che intendano sostituirli contestualmente con vetture elettriche, ibride e alimentate a metano o GPL.

Il contributo previsto varia da 2.000 a 3.500 euro a seconda della tipologia di veicolo acquistato. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2019.

Per informazioni, potete contattare Confartigianato Imprese Padova, Valentina Giglio, tel 049/8206124.

In allegato il bando della Regione Veneto

Allegati

(UPA di Padova)