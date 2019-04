Terrorismo, ecco la lista latitanti chiesti da Italia a Francia

Parigi, 5 apr. (AdnKronos) (di Marco Mazzu’) – di Marco Mazzu’

Questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la lista degli ex terroristi latitanti che negli scorsi anni hanno trovato rifugio in Francia per sottrarsi alla giustizia italiana. L’elenco e’ stato consegnato dal ministro degli Interni Matteo Salvini al suo collega francese Cristophe Castaner durante il G7 di Parigi: Giorgio Pietrostefani, Enrico Villimburgo, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Raffaele Ventura, Giovanni Alimonti, Ermenegildo Marinelli, Luigi Bergamin, Roberta Cappelli, Enzo Calvitti, Paolo Ceriani Sebregondi, Maurizio Di Marzio, Gino Giunti.

(Adnkronos)