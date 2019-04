Scuola di Volontariato e Legame Sociale – Area Comunicazione

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 10/04/2019

Inizio: 18:00 – Fine: 20:00

Luogo

sede CSV Padova

Nome dell’Associazione: CSV Padova

Recapito telefonico per l’evento: 0498686849

Email: [email protected]

Sito web: www.csvpadova.org

Tipologia:

Il 10 aprile alle 18 presso la sede del CSV di Padova si terrà il primo incontro dell’Area Comunicazione della Scuola di Volontariato e Legame Sociale.

Argomento dell’incontro sarà “Le 10 regole del Public Speaking”. L’incontro sarà tenuto da Francesca Trevisi.

Francesca Trevisi è giornalista, speaker e public speaking coach. Da molti anni insegna comunicazione in pubblico. Ha lavorato in radio, tv e nella carta stampata prima di occuparsi di comunicazione e organizzazione di grandi eventi, per approdare negli ultimi anni alla formazione e al coaching. E’ PNL Master praticioner e diplomata al Master di Coaching di Ekis, la più importante scuola di coaching in Italia, di cui fa parte come assistente nello staff dei corsi di PNL e come trainer ai corsi di Public Speaking. E’ speaker coach di TEDx e TED-ed, speaker al MARKETERs Festival, docente in DIEFFE Accademia delle Professioni e Spazio Inner.

(CSV di Padova)