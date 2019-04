Primavera – istruzioni per l’uso. Incontro con la naturopata

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 16/04/2019

Inizio: 20:30 – Fine: 22:00

Luogo

Mica Male Associazione

Nome dell’Associazione: Mica Male Associazione

Recapito telefonico per l’evento: 342 8054223

Email: [email protected]

Sito web: https://mica-male.it/

Tipologia:

Con l’arrivo della primavera la natura è in fermento, le giornate si allungano e le temperature si alzano.

Lo vediamo con i nostri occhi in questi giorni: dopo l’inverno ora tutto è una meraviglia.

Non per tutti, però.

Per molti il cambio di stagione non è una passeggiata: tra allergie, cambi d’umore e stanchezza siamo tutti un po’ sotto tiro.

In questa serata Valentina Peraro, Naturopata, ci parlerà di primavera e di come affrontarla al meglio delle nostre possibilità, in modo naturale.

Valentina Peraro è Naturopata e Focusing Practitioner. Ha iniziato a studiare Naturopatia in un percorso di 5 anni, e attraverso questa disciplina si occupa prevalentemente di prevenzione, informazione, educazione e promozione al benessere attraverso metodi che incoraggiano il processo di auto-guarigione di ciascun individuo, consentendo al corpo di potersi auto-guidare verso la salute e il benessere.

Come Focusing Practitioner accompagna le persone in un percorso introspettivo guidato, per trovare maggior equilibrio e benessere.

Per maggiori informazioni:

www.valentinaperaro.it

[email protected]

https://www.facebook.com/pg/valentinaperaronaturopatiaefocusing/about/?ref=page_internal

L’ingresso all’evento è gratuito; è gradita la prenotazione.

A fine serata sarà offerta una tisana in linea con gli argomenti trattati.

Per info e prenotazioni: Federica 342 8054223

[email protected]

(CSV di Padova)