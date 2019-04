Pensioni: cgil, ‘in veneto caos nelle segreterie scuole per richieste quota 100’ (2)

(AdnKronos) – “Non solo – sostiene tra l’altro la Flc – il personale non e stato informato in tempi appropriati, ma non e stato nemmeno formato come necessario. Eppure si tratta di una responsabilita non da poco, tutta caricata sulle segreterie che devono certificare le varie situazioni e produrre una valutazione economica sui futuri assegni pensionistici. Il che implica il dover ricostruire le carriere di lavoratori che possono avere alle spalle lunghi anni di precariato ed aver operato in scuole diverse, oltre che calcolare i compensi accessori da computare per il calcolo della pensione. Tutti dati che non sono immediatamente disponibili”.

Cio, sommato alla ‘totale incertezza sulle procedure ‘, potrebbe ‘interferire pesantemente con la situazione dei destinatari della pensione, con il rischio molto alto di possibili errori, ancorche in buonafede ‘, spiega la Flc Cgil cje sottolinea la ‘responsabilita di eventuali disservizi non puo ricadere sui lavoratori e per questo chiede all’amministrazione di farsi carico del problema attivando le task force nei territori”.

