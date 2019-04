Pasqua con l’OPV e lo “Stabat Mater” di Pergolesi

Venerdì 12 aprile presso la Chiesa

Arcipretale di San Lorenzo di Occhiobello

(RO) alle ore 21 e sabato 13 aprile sempre alle ore 21 nel Santuario della Madonna della Salute di Monteortone-Abano Terme (PD), l’Orchestra di Padova e del Veneto, con l’organista Roberto Loreggian e due straordinarie

voci soliste, festeggerà la ricorrenza della Santa Pasqua. I concerti sonorealizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo.

La serata, interamente

dedicata alla musica settecentesca, prenderà avvio con la Cantata per soprano e archi Languet anima mea, composta dell’italiano

Francesco Bartolomeo Conti e

trascritta da Johann Sebastian Bach,

la cui versione sopravvisse all’originale. La cantata sarà interpretata dal talentuoso

soprano Paola Valentina Molinari.

Il virtuosismo unito alle doti espressive di Roberto Loreggian, qui nella doppia

veste di organista e concertatore, sarà invece protagonista del secondo brano

in programma, il Concerto in fa minore

per clavicembalo (o organo) e archi BWV 1056 di Johann Sebastian Bach. Diviso in tre tempi – l’Allegro iniziale, il nostalgico Largo

centrale e il Presto finale – il

concerto è composto in uno stile tipicamente italiano che richiama da vicino le

strutture vivaldiane e si caratterizza per un’estrema concisione, con una

continua alternanza e dialogo tra lo strumento solista e l’orchestra.

Il programma del concerto raggiungerà il suo culmine con

l’esecuzione del capolavoro di Giovanni

Battista Pergolesi, lo Stabat Mater per soprano, mezzosoprano,

archi e basso continuo sul testodiJacopone da Todi;strutturato in dodici sezioni, lo Stabat Mater vedrà impegnate le due voci femminili – Paola Valentina Molinari e il

chiamate a restituire la pena e lo strazio della Vergine ai piedi della croce.

La scrittura di Pergolesi dalle forti tinte drammatiche e teatrali trasporta

dapprima l’ascoltatore nel dolente clima di materna disperazione per poi

lasciare spazio a un rasserenato finale con il liberatorio Amen.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

